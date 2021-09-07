Задержали лихача, по вине которого упал кондуктор в казанском автобусе

В Казани задержали и доставили в полицию водителя Hyundai, который в минувшую субботу подрезал в Казани автобус. Из-за лихача шоферу пришлось резко тормозить, а кондуктор не успела удержаться за поручень, упала, сильно ударившись головой. Тогда женщине медики диагностировали сотрясение мозга. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал председатель Ассоциации АТП Сергей Темляков.

На водителя иномарки заведено административное дело за оставление места ДТП. Кроме того, мужчине придется ответить за нарушение ПДД, «повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

В Ассоциация АТП РТ поблагодарили сотрудников ГИБДД за оперативную и слаженную работу по поиску нарушителя.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани кондуктор упала и ударилась головой из-за лихача, который подрезал автобус.

