В Казани кондуктор упала и ударилась головой из-за лихача, подрезавшего автобус

Инцидент произошел утром в минувшую субботу. На кадрах, сделанных в автобусе, видно, как кондуктор идет по салону. В какой-то момент общественный транспорт подрезает легковушка Hyundai. Шоферу приходится резко тормозить. Женщина-кондуктор, которая шла по салону автобуса, не смогла удержаться и упала спиной назад, сильно ударившись головой. Стоит отметить, что в момент происшествия в автобусе находились порядка 20 пассажиров.

На место ДТП приехали инспекторы ГИБДД и медики скорой помощи. У пострадавшей было диагностировано сотрясение головного мозга.

Как рассказал ИА «Татар-информ» председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков, данные о лихаче переданы инспекторам ГИБДД. Сейчас идут поиски нарушителя.

