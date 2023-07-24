Задержали главного инженера московского ТЦ, где из-за прорыва водопровода погибли люди

В Москве задержали подозреваемого по делу о гибели четырех человек при ЧП в ТЦ «Времена года». Информация об этом появилась в телеграм-канале столичной прокуратуры.

«По подозрению в совершении преступления по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" задержан главный инженер частной компании, осуществляющий трудовые функции по договору в ТЦ на Кутузовском проспекте», – указано в сообщении.

В свою очередь в СК России отметили, что в скором времени будет решен вопрос об избрании 39-летнему мужчине меры пресечения.

Напомним, 22 июля в ТЦ «Времена года» на западе Москвы произошел прорыв трубы с горячей водой, в результате чего от полученных повреждений погибли четыре человека.