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Руc Тат
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Происшествия 24 июля 2023 10:07

Задержали главного инженера московского ТЦ, где из-за прорыва водопровода погибли люди

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В Москве задержали подозреваемого по делу о гибели четырех человек при ЧП в ТЦ «Времена года». Информация об этом появилась в телеграм-канале столичной прокуратуры.

«По подозрению в совершении преступления по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" задержан главный инженер частной компании, осуществляющий трудовые функции по договору в ТЦ на Кутузовском проспекте», – указано в сообщении.

В свою очередь в СК России отметили, что в скором времени будет решен вопрос об избрании 39-летнему мужчине меры пресечения.

Напомним, 22 июля в ТЦ «Времена года» на западе Москвы произошел прорыв трубы с горячей водой, в результате чего от полученных повреждений погибли четыре человека.

#Москва #погибшие #торговый центр
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