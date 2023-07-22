СК России возбудил уголовное дело после гибели четырех человек в московском ТЦ

После гибели четырех людей в торговом центре на западе Москвы возбуждено уголовное дело, сообщают в телеграм-канале СК России.

По данным следствия, 22 июля в ТЦ «Времена года» на западе Москвы произошел прорыв трубы с горячей водой, в результате чего от полученных повреждений погибли четверо человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в результате ЧП пострадали три человека.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.