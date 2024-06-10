«Задавили тракторы»: житель Казани сообщил о гибели популяции лесных орхидей

Самое большое место обитания краснокнижного растения — пальчатокоренника мясокрасного (Dactylorhíza incarnata), обнаруженное любителями экологии в казанском поселке Мирный в прошлом году, уничтожено спецтехникой. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня экоактивист, член Всероссийского общества охраны природы Тимур Ескараев.

«В прошлом году было выявлено новое место обитания пальчатокоренника мясокрасного в поселке Мирном. Это была самая большая популяция в Казани. Растение цветет в июне. Мы обнаружили эту огромную популяцию и очень обрадовались. Насчитали несколько десятков кустов. Но, к сожалению, редкое растение задавили тракторы», — рассказал он.

Собеседник агентства пояснил, что краснокнижное растение росло у самой дороги, по которой ездит разная техника, ведь поблизости немало коттеджей. В скором времени экоактивисты намерены тщательно исследовать участки возле автодороги в надежде, что некоторые экземпляры уцелели.

Пальчатокоренник мясокрасный по-другому называют лесной орхидеей. Это многолетнее травянистое растение со сжатым глубоко-пальчатораздельным клубнем высотой от 25 до 55 сантиметров. Цветки собраны в густой колос с ланцетными прицветниками, по краям и средней жилке часто пурпуровыми, лилово-розовые или темно-красные.

Пальчатокоренник мясокрасный невозможно культивировать искусственным путем, растение очень капризное и растет только в болотистой местности. Его единичные экземпляры ранее были обнаружены на территории Русско-Немецкой Швейцарии.