«У нас сенсация!»: более сотни краснокнижных лесных орхидей нашли экоактивисты в Казани

Более сотни редких растений — пальчатокоренников мясо-красных – нашли в казанском поселке Мирный любители экологии. Об этом «Татар-информу» сообщил экоактивист Тимур Ескараев. Теперь здесь призывают создать особо охраняемую природную территорию.

«У нас сенсация! Мы нашли более сотни пальчатокоренников. Находка случайная, но приятная. Там болотистая местность, поэтому люди не ходят и не срывают растения. Сообщим об этом в Госкомитет РТ по биоресурсам, будем настаивать на том, чтобы создать на участке особо охраняемую природную территорию», — сказал он.

Фото Тимура Ескараева

Пальчатокоренник мясо-красный по-другому называют лесной орхидеей. Это многолетнее травянистое растение со сжатым глубоко-пальчатораздельным клубнем высотой 25-55 см. Цветки собраны в густой колос, с ланцетными прицветниками, по краям и средней жилке часто пурпуровыми, лилово-розовые или темно-красные.

Пальчатокоренник мясо-красный невозможно культивировать искусственным путем, растение очень капризное и растет в болотистой местности. Его единичные экземпляры ранее были обнаружены на территории Русско-Немецкой Швейцарии.