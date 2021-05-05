«Зачем мне вакцинироваться?»: называем пять железных причин

Третья волна

Поторопиться с вакцинацией следует из-за стремительно ухудшающейся ситуации с коронавирусом. В других странах (в особенности ужасает обстановка в Индии) наблюдается активный рост числа заражений. Эксперты уверены: с учетом происходящего в мире, надеяться на то, что Россию «пронесет» и третья волна обойдет нас стороной - крайне наивно.

Роспотребнадзор уже отмечает в России «небольшой подъем». В Татарстане наблюдается аналогичная картина: власти фиксируют «незначительный рост». А если официальная статистика по заболеваемости не внушает вам доверия, обратите внимание на данные об избыточной смертности.

Получить иммунитет безопасно

«Есть только два варианта получить иммунитет от коронавируса – переболеть или привиться. Первый вариант связан с наиболее высокими рисками для жизни, нежели вакцинация», - транслирует позицию ВОЗ доцент кафедры микробиологии ИФМиБ КФУ Павел Зеленихин.

Что касается рисков, то вакцины действительно могут вызывать побочные эффекты, как и любые другие лекарственные препараты, однако они, как правило, незначительны и быстро проходят. Чтобы обезопасить себя, необходимо внимательно изучить список противопоказаний к конкретной вакцине: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».

Выбор - есть

Сейчас у россиян есть выбор из трех вакцин:

«Спутник V» от Центра им. Гамалеи, зарегистрированная летом прошлого года.

«ЭпиВакКорона» от новосибирского «Вектора», зарегистрированная осенью 2020-го.

«КовиВак» от Центра им. Чумакова, зарегистрированная в феврале 2021-го.

Высокая эффективность

Эффективность «Спутник V», по данным разработчиков, составила 91,4%, а в случае с тяжелыми формами заболевания — 100%. Напомним, эта вакцина – двухкомпонентная, то есть, подразумевает две прививки. После нее формируется иммунитет на 9 месяцев. Рекомендованная возрастная категория: 18—60 лет, также разрешено применение в возрасте 60+.

Если давать оценку вакцине «ЭпиВакКорона», то по результатам первой и второй фаз клинических испытаний ее эффективность составила 100%. Она также является двухкомпонентной, но если вы уже переболели ковидом, можно обойтись и одним уколом. Ожидается, что иммунитет будет держаться не менее года. Рекомендованная возрастная категория аналогична «Спутник V».

Иммунологическая эффективность «КовиВак» составляет 85%. Вводится она дважды. Иммунитет к ковиду после прививки сохраняется около восьми месяцев. Эту вакцину применяют у взрослых 18—60 лет. Примечательно, что «КовиВак» сделан на основе «убитого» целого коронавируса.

Для сравнения: эффективность вакцины от американской Pfizer и немецкой BioNTech оценивается в 95%. Вакцина, разработанная компанией AstraZeneca, обладает эффективностью в 70%. В свою очередь, продукт американской Moderna показывает эффективность в 94,1%.

Контроль

Многих отпугивает то, что вакцины были разработаны в сжатые сроки, однако в ВОЗ заявляют, что скорость никак не отразилась на надежности научных данных и безопасности препаратов. И речь не только о России: в разных странах мира исследования проводились одновременно с практическим применением полученных знаний, но все это делалось при соблюдении строгих норм безопасности и стандартов.