Минниханов призвал не расслабляться в части соблюдения мер по противодействию ковиду

В Татарстане наблюдается незначительный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, заявил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ Президент РТ Рустам Минниханов.

«Никакого расслабления в части соблюдения санитарно-эпидемиологических мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции не должно быть. Мы пока не видим снижения заболеваемости. Должны быть приняты все необходимые меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер», — заявил Минниханов.

Он отметил, что многие молодые люди считают, что коронавирус их не коснется, но статистика говорит об обратном. «Поступают молодые люди в стационары, которые переносят заболевание в достаточно тяжелой форме. Успокоения не должно быть! Конечно, республика обеспечена койко-местами в больницах, работниками здравоохранения, всеми необходимыми медикаментами. Но надо беречь себя и своих близких», — подчеркнул руководитель республики.

Рустам Минниханов напомнил, что в Татарстане работают 153 пункта вакцинации, в достаточном количестве есть вакцины трех видов, всего поступило порядка 300 тыс. доз вакцины, а также продолжает поступить.

На сегодня уже прошли вакцинацию более 255 тыс. человек. По словам Президента РТ, сегодня в день в республике прививают порядка 6 тыс. человек. Необходимо выйти на уровень 8 тыс., а далее — 10 тыс. человек в день, сказал он. Говоря о показателях вакцинации в среднем по республике, Рустам Минниханов сообщил, что это 14% от плана, и важно обратить на этот вопрос самое пристальное внимание.