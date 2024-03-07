Швеция официально стала членом НАТО - теперь в альянсе 32 участника

Швеция официально присоединилась к НАТО. Протокол о вступлении в альянс вступил в силу 7 марта 2024-го, пишет РИА Новости.

Отметим, что теперь в Североатлантическом альянсе насчитывается 32 участника. Как сообщили на телеканале TV4, церемония поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО пройдет 11 марта в Брюсселе.

Напомним, НАТО расширяется с 1949 года. Именно тогда 12 стран подписали Североатлантический договор. Тогда в альянс вошли США, Канада, Исландия, Великобритания, Бельгия, Франция, Италия, Нидерланды, Люксембург, Дания, Норвегия. Целью создания НАТО стало обеспечение коллективной безопасности участников.

В 1952 году к альянсу присоединились Греция и Турция, а в 1955 – ФРГ. В 1982 членом НАТО стала Испания, а в 1989-м после падения Берлинской стены в «состав» вошла ГДР.

После распада СССР в 1991 году НАТО начала сотрудничать с Восточной Европой и уже в 1999-м к ним присоединились Чехия, Польша и Венгрия. В 2004-м альянс расширился: туда прибавились Эстония, Латвия, Литва, Словакия, Болгария, Словения, Румыния. В 2009-м «натовцами» стали Хорватия и Албания. В 2017 году членом НАТО стала Черногория, а в 2020 – Северная Македония. Последним «присоединившимся» стала Финляндия, которая вошла в альянс в 2022-м.