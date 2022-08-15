Забрали мои паспорта: Трамп обвинил ФБР в краже

Во время обыска агенты ФБР изъяли у экс-Президента США Дональда Трампа три его паспорта. Сам он считает произошедшее кражей, сообщает РИА Новости.

«Во время рейда ФБР в Мар-а-Лаго они украли три моих паспорта (один с истекшим сроком действия), помимо всего остального», — заявил он.

Ранее Трамп сообщил, что агенты могли подбросить ему любые улики, так как заставляли его людей отключить камеры и не передвигаться по поместью.

«Это нападение на политического оппонента на невиданном ранее в США уровне», — уверен бывший Президент США.

С 8 по 9 августа — на протяжении девяти часов — агенты ФБР обыскивали поместье Трампа во Флориде. Позже стало известно, что они изъяли 11 комплектов секретной документации, в том числе «информацию о Президенте Франции» и указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.