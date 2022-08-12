WSJ: Из поместья Трампа изъято 11 комплектов секретных документов

При обыске в поместье экс-Президента США Дональда Трампа ФБР изъяла 11 комплектов секретной документации. Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal сообщает РИА Новости.

В описи отмечается, что четыре комплекта были помечены грифом «совершенно секретно», три — «секретно», еще три — «конфиденциально». Какие именно документы были обнаружены, в описи не уточняется.

В издании добавили, что агенты ФБР изъяли в общей сложности около 20 коробок с различными предметами, материалами, фото и записями. Сообщается, что специалистами была обнаружена информация о «Президенте Франции» и указ о помиловании экс-советника Трампа Роджера Стоуна.

Напомним, что обыск в поместье экс-лидера США длился более девяти часов. Сотрудники ФБР искали конкретные документы — их они и изъяли из сейфа Трампа.