Забота о ветеранах и переобучение бойцов СВО: как в РТ проходит Год защитника Отечества

Патриотические акции, мероприятия и Дни воинской славы пройдут в Татарстане в Год защитника Отечества и в Год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ветераны получат награды, а участники СВО обучатся на управленцев по новой программе «Батырлар. Герои Татарстана». Об этом рассказали сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ.





В Татарстане ветеранам будет вручено 7,8 тыс. юбилейных медалей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ветераны получат выплаты в размере 55 и 80 тыс. рублей

В Татарстане ветеранам будет вручено 7,8 тыс. юбилейных медалей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На сегодня уже передали 2,7 тыс. наград, рассказала заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

«Вручение медалей уже проводится и до 1 апреля будет завершено», — сообщила она.

Также всем участникам Великой Отечественной войны будет присвоено звание «Почетный гражданин» того муниципалитета, где он проживает. К настоящему моменту его получили 146 фронтовиков.

Каждый год ветераны получают выплату 10 тыс. рублей. «В 2025 году, в честь 80-летия Победы, предусмотрены повышенные выплаты в размере 55 и 80 тыс. рублей», – сообщил управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РТ Эдуард Вафин.

По 80 тыс. рублей получат инвалиды и ветераны войны, бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто, вдовы или вдовцы погибших участников войны, а также те, кому вручили знаки «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда».

По 55 тыс. рублей получат те, кто трудился в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев (кроме оккупированных территорий) и был награжден орденами или медалями СССР, а также бывшие совершеннолетние узники концлагерей. Выплаты перечислят в апреле автоматически вместе с пенсией.

«Самая возрастная труженица тыла – Галина Салиховна, она из Елабуги, ей 107 лет. А самая молодая – вдова умершего участника войны из Набережных Челнов, ей 61 год. Из числа участников Великой Отечественной войны самая возрастная – жительница Ютазов Мухтарама Хайртдинова, ей 105 лет. Самый молодой участник Великой Отечественной войны – Николай Андреевич из Казани, ему 96 лет», – рассказал Вафин.

Кроме того, решением Раиса РТ Рустама Минниханова дополнительно к федеральной выплате из бюджета республики предусмотрена единовременная денежная выплата:

в размере 50 тыс. рублей инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

в размере 10 тыс. рублей вдовам (вдовцам) умерших (погибших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.

Эти деньги перечислят в апреле-мае.

Лейла Фазлеева: «Вручение медалей уже проводится и до 1 апреля будет завершено» Фото: prav.tatarstan.ru

Поддержка ветеранов и тружеников тыла в Татарстане

Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в Татарстане получают расширенную соцподдержку. Им предоставляют субсидии на жилье, льготы на оплату ЖКУ, скидки на проезд и другие меры помощи.

Министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова сообщила, что с 2008 по 2024 год республика получила более 20 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение ветеранов жильем. За это время субсидии на улучшение жилищных условий получили 19 144 ветерана, а в 1 699 домах был проведен ремонт.

Кроме того, ветераны получают 50% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Участникам войны, а также ветеранам, ставшим инвалидами из-за ранений, предоставляются бесплатные протезы (кроме зубных) и протезно-ортопедические изделия. Также они могут воспользоваться 50% скидкой на проезд водным транспортом в период навигации.

Инвалидам Великой Отечественной войны положена ежемесячная денежная компенсация:

для I группы – 23 939 рублей,

для II группы – 11 969 рублей,

для III группы – 4 787 рублей.

Труженики тыла тоже получают ежемесячные выплаты, а также могут бесплатно сделать зубопротезирование и слухопротезирование. Кроме того, участникам войны предоставляются технические средства реабилитации и компенсация за их самостоятельное приобретение. Также ветераны могут отдохнуть в санаториях.

Эльмира Зарипова сообщила, что с 2008 по 2024 год республика получила более 20 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение ветеранов жильем Фото: prav.tatarstan.ru

Участники СВО и их семьи получают подарочные комплекты при рождении детей

Дополнительные меры соцподдержки в Татарстане получают участники специальной военной операции и члены их семей. Контрактники и мобилизованные получают выплаты, их дети – бесплатное питание в школах, а семьи – субсидии на проведение газа в жилые дома.

«В Год защитника Отечества в зоне особого внимания Минтруда Татарстана те, кто сегодня проходит военную службу в зоне специальной военной операции», – отметила Зарипова.

Действуют единовременные выплаты для подписавших контракт. С 23 января отбывающие на СВО в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Дети участников специальной военной операции получают единовременные выплаты в размере 20 тыс. рублей. При рождении детей семьи получают детские подарочные комплекты. Семьи участников СВО могут воспользоваться субсидией на проведение газа в жилые дома. Пожилые члены семей военнослужащих пользуются первоочередным правом на путевки в санатории, получают бесплатные соцуслуги на дому и другие льготы.

Также выплачивается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – социальная выплата для льготников. Соцфонд предоставляет единовременные выплаты для беременных жен военнослужащих, ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет на период службы. Кроме того, семьи могут претендовать на ежемесячное пособие при рождении и воспитании ребенка, включая беременных женщин, вставших на учет до 12 недель.

После возвращения из зоны СВО татарстанцы проходят медицинскую и социальную реабилитацию Фото: © «Татар-информ»

Участники СВО проходят реабилитацию и открывают собственное дело

После возвращения из зоны СВО татарстанцы проходят медицинскую и социальную реабилитацию, получают содействие в трудоустройстве. По решению Раиса Татарстана в регионе проведена модернизация пяти центров реабилитации инвалидов, где открыты новые отделения, создано 412 мест.

С 2024 года на базе Республиканского центра социальной реабилитации инвалидов «Идель» созданы специальные условия для реабилитации инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

В настоящее время более 1,7 тыс. человек, вернувшихся с СВО, получили содействие в трудоустройстве. 90% участников специальной военной операции вернулись на прежние рабочие места. Те, кто в силу состояния здоровья или по другим причинам решил поменять работу, могут пройти переобучение по 400 программам. Обучение проводится благодаря новому национальному проекту «Кадры», а также республиканской программе содействия занятости.

«Если гражданин желает открыть собственное дело, то из средств республиканского бюджета возможно получение единовременной финансовой помощи в размере 145 тыс. рублей. Восемь человек открыли собственное дело в прошлом году», – отметила Эльмира Зарипова.

Для участников СВО из Татарстана работают круглосуточные бесплатные телефоны психологической помощи «Линия надежды», а также выездные психологические бригады, о которых рассказала руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан Гузель Удачина.

«Работают клинические психологи – сотрудники Республиканской психиатрической клиники. Нашими активными партнерами выступают психологи системы образования, социальной защиты, молодежной политики», – сказала она.

Филиал госфонда «Защитники Отечества» по РТ также оказывает содействие в трудоустройстве участников СВО. 83% ветеранов, обратившихся к ним, на сегодняшний день трудоустроены. За прошлый год были проведены 24 специализированные ярмарки вакансий. Участники СВО пользуются льготами при поступлении в высшие и средние профессиональные учебные заведения.

Игорь Привалов рассказал об условиях участия в программе «Батырлар. Герои Татарстана» — аналоге федеральной программы «Время героев» Фото: prav.tatarstan.ru

На участие в программе «Батырлар. Герои Татарстана» подана 641 заявка

На прошлой неделе Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил о старте программы «Батырлар. Герои Татарстана» — аналоге федеральной программы «Время героев», реализуемой по поручению Президента России Владимира Путина.

Региональная программа призвана раскрыть управленческий потенциал и лидерские качества ветеранов и участников специальной военной операции.

«Заявления на участие в программе принимаются с 18 февраля по 30 марта включительно, отбор состоит из трех этапов. Первый этап – заполнение онлайн-анкеты, написание эссе. На вчерашний день подана 641 заявка. Анкеты заполняются на сайте «Россия – страна возможностей», указываются данные об образовании, месте проживания», – сообщил директор Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ, руководитель базовой площадки программы «Батырлар. Герои Татарстана» Игорь Привалов.

Он пояснил, что в эссе участники программы должны написать, почему подали заявки, чем лично могут быть полезны государственной и муниципальной службе, какие их качества ценят коллеги и друзья.

Второй этап пройдет со 2 по 4 апреля в форме онлайн-тестирования. На данном этапе будет дана оценка управленческому потенциалу участников. Третий этап пройдет с 21 апреля по 19 мая в виде очного собеседования. На него будут приглашены кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов. Результаты конкурса будут подведены 16 июня общественным советом.

Программа рассчитана на 538 академических часов, включает стажировки, работу с наставниками. Обучение будет поделено на четыре модуля: государственная политика и системы государственного управления, экономика и финансы, региональное и муниципальное управление, современные технологии управления.