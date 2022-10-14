«Заболеваемость растет, смертность снижается»: как самой проверить себя на рак груди

Рак груди – один из самых распространенных видов онкологии в мире. Как грамотно провести самообследование в домашних условиях, вовремя дойти до онколога и победить болезнь, если она случилась, разбирался «Татар-информ».

Альберт Гимранов: «Увеличивается индекс накопления – это когда количество пациентов, живущих после установленного диагноза, становится больше и они живут дольше» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Заболеваемость растет, но смертность снижается»

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак молочной железы – один из самых распространенных видов онкологии в мире. Из всех выявленных случаев онкологии рак груди обнаружен у каждого пятого пациента.

«Если десять лет назад выявляемость была около 350 случаев на 100 тысяч населения, то в 2021 году она достигла порядка 500 случаев на 100 тысяч человек. Заболеваемость растет, но смертность снижается. Увеличивается индекс накопления – это когда количество пациентов, живущих после установленного диагноза, становится больше и они живут дольше», – рассказал заведующий отделением маммологии и пластической хирургии Республиканского онкодиспансера Татарстана Альберт Гимранов на пресс-конференции в «Татар-информе».

Порядка 33% пациенток к моменту обращения к онкологам имеют первую стадию развития онкологии, порядка 44% обращаются на второй стадии, 5% пациенток обращаются на четвертой – уже запущенной стадии, остальные – на третьей.

Чтобы вовремя обнаружить рак, надо своевременно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На начальных стадиях рак излечим

Онкологи напомнили, что рак можно победить, если лечение начать на ранних стадиях развития болезни. А чтобы вовремя обнаружить рак, надо своевременно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры.

Один из главных методов диагностики – это маммография, ее назначают женщинам старше 40 лет, при подозрении на рак ее проводят и более молодым пациенткам. Женщинам до 35 лет специалисты рекомендуют проходить УЗИ молочной железы.

Факторами повышенного риска появления злокачественного новообразования груди врачи называют наследственность, нарушение гормонального фона, доброкачественные опухоли, отсутствие беременностей или аборты, отказ от грудного вскармливания, раннее начало менструаций, до 12 лет, или поздняя менопауза, после 55 лет.

Проводить обследование необходимо один раз в месяц, на 5-12-й день менструального цикла Фото: ru.freepik.com

Как провести самообследование на рак груди дома?

Обнаружить проблему помогут и регулярные самообследования. Необходимо постоянно ощупывать молочные железы, отмечая любые изменения.

Проводить обследование необходимо один раз в месяц, на 5-12-й день менструального цикла. Женщинам старшего возраста – каждый месяц в один и тот же день. Самообследование следует проводить при дневном освещении, стоя перед зеркалом, раздетой до пояса.

В первую очередь надо быть внимательной к себе, следить, нет ли выделений из сосков. Пятна могут быть кровянистые, желтоватые или бесцветные.

В начале осмотра надо дать визуальную оценку груди: обе железы должны иметь одинаковую форму и размер, быть симметричными, соски и нижние границы желез должны быть на одном уровне, не должны быть смещены или втянуты. Особое внимание следует уделить дефектам, которых не было раньше.

Далее осмотр кожи. Нет ли участков с изменением цвета – покраснений, побледнений, потемнений или сыпи. Важно приподнять грудь и рассмотреть ее с нижней стороны. Специалисты рассказали, что в некоторых случаях скрытая в железе опухоль может придавать коже вид «лимонной корки».

Потом нужно осмотреть сосок. Он не должен быть уплощен или втянут в грудь. Внимание стоит обратить на шелушения кожи, изменение цвета, язвочки. При сдавливании соска пальцами из него не должны появляться выделения (при отсутствии беременности или грудного вскармливания малыша).

Важный этап при осмотре – это пальпация желез. Необходимо ощупать грудь и подмышки в положении стоя и лежа на спине. Круговыми движениями ощупать грудь от соска к наружному краю железы по радиусу, по часовой стрелке, не пропуская ни одного участка. Надо убедиться, что в молочной железе отсутствуют какие-либо образования или уплотнения. На ощупь они могут быть как затвердения, узелки или шарики.

В подмышечных впадинах не должно быть увеличенных лимфоузлов.

Если при осмотре был обнаружен хотя бы один из перечисленных признаков, откладывать визит к врачу нельзя ни в коем случае! Необходимо сразу обратиться к онкологу по месту жительства или посетить Республиканский клинический онкологический диспансер.

Информация опубликована с официального портала Минздрава России об онкологических заболеваниях onco-life.ru при содействии ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики».