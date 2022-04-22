В Казани открылась выставка фото женщин из Татарстана, которые борются с раком

В Казани начала работу выставка фотографий женщин из Татарстана, которые борются с онкологией.

«Если десять лет назад выявляемость была около 350 случаев на сто тысяч населения, то в 2021 году выявляемость порядка 500 случаев на сто тысяч населения. Заболеваемость растет, но смертность снижается. Увеличивается индекс накопления – это, когда количество пациентов, живущих после установленного диагноза, становится больше и они живут дольше», – рассказал заведующий отделением маммологии и пластической хирургии Республиканского клинического онкологического диспансера Альберт Гимранов.

В Татарстане часто выявляют рак молочной железы на начальной стадии, порядка 33% пациенток к моменту обращения к онкологам имеют первую стадию развития онкологии, порядка 44% обращаются на второй стадии, 5% пациенток обращаются на четвертой – уже запущенной стадии, остальные – на третьей.

Случается, что из-за болезни пациенткам приходится удалять грудь, хотя врачи стараются по возможности этого избегать, а из-за химиотерапии выпадают волосы. Женщины начинают чувствовать себя дискомфортно. Они боятся своего диагноза, не рассказывают о болезни близким и коллегам.

Автор проекта «Химия была, но мы расстались» Ольга Павлова на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала, что проект направлен на борьбу со стигмой онкобольных. Авторы задумали через фотографии женщин с онкологией груди и их истории, рассказывать другим людям, что рак – это не так страшно, что множество людей удачно пролечилось или проходят терапию в данный момент, и стесняться этого не нужно. А участницы проекта принимают себя такими, какие они есть и продолжают жить и радоваться жизни, несмотря на диагноз.

«Республика Татарстан – это первый регион после Москвы принимает проект и выставку», – отметила Ольга Павлова.

Организатор проекта в Казани Алия Асхадулина сама болеет раком молочной железы, в очередях в РКОДе она искала женщин из Татарстана, которые готовы открыто говорить о своем диагнозе и принять участие в фотосессии. По словам организатора, она услышала множество отказов, однако 16 жительниц республики решили принять участие в проекте.

Увидеть фотографию и прочитать истории женщин можно на выставке по поддержке женщин с онкологическими заболеваниями в Национальной библиотеке в Казани, она продлится до 20 мая.