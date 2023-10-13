Заболеваемость ОРВИ в Татарстане снизилась за неделю на 15%

В Татарстане пока нет взрывного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«По заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на сегодня зарегистрировано 14 050 случаев, это меньше, чем на предыдущей неделе на 14,6% и ниже эпидемического порога на 6%», – рассказала санитарный врач.

Любовь Авдонина добавила, что за неделю заболеваний гриппом не было. Лабораторно подтверждали вирусы негриппозной этиологии: риновирус, сезонный коронавирус, РС-вирус, парагрипп.

Заместитель главного санитарного врача республики подчеркнула, что сейчас лучший период, чтобы привиться от гриппа. Ведь пока он не циркулирует, после прививки успеет выработаться иммунитет.

«Мы ожидаем основной прирост заболеваемости гриппом в конце октября-начале ноября. В прошлом году, напомню, у нас подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ начался с 7 ноября», – подчеркнула она.