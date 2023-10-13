В Татарстане заболеваемость Covid-19 за неделю выросла почти в полтора раза

За текущий год года в Татарстане зарегистрировано 14 267 случаев коронавируса. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Мы отмечаем прирост заболеваемости, он традиционный и был ожидаем, спрогнозирован с учетом эпидемиологической ситуации, которая у нас наступает каждый год – это сезонный подъем ОРВИ, в который входит новая коронавирсная инфекция. За прошедшую неделю зарегистрировано 229 случаев Covid-19 – это на 65 случаев больше, чем за предыдущую неделю и прирост составил плюс 1,4 раза», – отметила санитарный врач.

По ее словам, чаще всего татарстанцы болеют Covid-19 в форме обычной ОРВИ или бессимптомно, 4% жителей республики переболевают тяжелее – в виде внебольничной пневмонии.

Стоит отметить, что в 100% случаях в Татарстане циркулирует штамм «Омикрон» и его подвиды.