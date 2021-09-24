Заболеваемость коронавирусом в России осенью ожидается ниже, чем в прошлом году

Этой осенью эпидемиологи прогнозируют меньший прирост заболеваемости коронавирусом в России по сравнению с прошлым годом, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, сообщает РИА Новости.

«Надеемся, что в этом году не будет такой высокой заболеваемости, как в прошлом. Однако же тут многое зависит и от нас самих, от того, как мы прививаемся и соблюдаем простые, но необходимые меры профилактики — моем руки, носим маски, соблюдаем дистанцию», — отметил специалист.

Он напомнил, что постановление главного государственного врача России о соблюдении социальной дистанции и масочного режима продолжает действовать.

Для азиатских стран это вообще стало привычной нормой после начала первой волны заболеваемости коронавирусом, обратил внимание Горелов.

По его словам, около 40 млн россиян уже сделали прививку, а часть людей переболела Covid-19, но для достижения коллективного иммунитета непривитым гражданам необходимо вакцинироваться.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса, призывая граждан прививаться, о чем сообщало ИА «Татар-информ».