Заболеваемость Covid-19 вновь выросла в Татарстане

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане продолжает расти регистрируемая заболеваемость коронавирусом. Сегодня подтверждено 104 случая заражения Covid-19 по сравнению с 100 накануне. Это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 24 заболевшим, тогда как за день до этого в больницы были доставлены 39 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 196 325 татарстанцев.

В общей сложности удалось выздороветь 192 478 жителям республики, причем о новых излечившихся не сообщается (днем ранее стало известно о пяти поправившихся больных).

Общее число официально признанных в республике смертей от Covid-19 по-прежнему равняется 2010. Последний раз информация о летальном исходе публиковалась 20 января.

В целом по России число инфицированных коронавирусом за день увеличилось на 11 006 человек. Поправились 6484 пациента. Госпитализированы с Covid-19 608 заболевших. Зарегистрированы как скончавшиеся от этой болезни 30 человек.