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Заболеваемость Covid-19 в Татарстане снижается пятый день подряд
Заболеваемость коронавирусом в Татарстане продолжает снижаться. За последние сутки выявлено 133 новых случая заражения, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Госпитализация понадобилась 43 жителям республики, тогда как накануне в больницы доставили 56 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 198 тыс. 495 татарстанцев.
В то же время за сутки полностью поправились 167 пациентов. В общей сложности за время эпидемии излечился 194 тыс. 741 человек.
В целом прирост заболеваемости коронавирусом по России за сутки составил 13 тыс. 438 случаев. 1 тыс. 950 человек госпитализированы, полностью поправилось 16 тыс. 557 человек. Жертвами инфекции, согласно официальной статистике, стали 37 россиян.
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