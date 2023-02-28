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Еще 136 жителей Татарстана заболели коронавирусом
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В Татарстане четвертый день подряд снижается уровень заболеваемости коронавирусом – сегодня выявили 136 ковид-случаев – это на 10 меньше, чем днем ранее. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.
За сутки госпитализация понадобилась 54 татарстанцам. 184 были выписаны по выздоровлении, всего с начала пандемии в республике излечились 194 574 из 198 362 заболевших. Жертвами инфекции стали 2 010 человек.
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