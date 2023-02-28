Еще 136 жителей Татарстана заболели коронавирусом

В Татарстане четвертый день подряд снижается уровень заболеваемости коронавирусом – сегодня выявили 136 ковид-случаев – это на 10 меньше, чем днем ранее. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

За сутки госпитализация понадобилась 54 татарстанцам. 184 были выписаны по выздоровлении, всего с начала пандемии в республике излечились 194 574 из 198 362 заболевших. Жертвами инфекции стали 2 010 человек.