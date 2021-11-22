Заболеваемость Covid-19 среди непривитых в 13,5 раза выше, чем среди привитых

Среди непривитых от Covid-19 заболеваемость коронавирусом выше в 13,5 раза, чем среди вакцинированных. Об этом сегодня заявил главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских, сообщает ТАСС.

«Риски заболеть у вакцинированных существенно ниже. Мы посмотрели показатели заболеваемости среди привитых. Они составляют порядка 313 на 100 тыс. привитых, и показатели заболеваемости среди непривитых — почти 4400 на 100 тыс. Поэтому мы видим, что в 13,5 раза заболеваемость среди непривитых выше», — рассказал Козловских на брифинге.

Кроме того, специалист обратил внимание, что в регионе зарегистрированы пять случаев осложнения после вакцинации от Covid-19. «За весь период мы получили пять таких донесений. В четырех случаях это была реакция после введения первого компонента, и один случай — после введения второго компонента. Как правило, это аллергические реакции», — подчеркнул Козловских.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин ревакцинировался от Covid-19 препаратом «Спутник Лайт». Также он предложил свою кандидатуру для участия в экспериментальной вакцинации назальной вакциной от SARS-CoV-2.