Заблокированные в ОАЭ туристы: Туроператоры молчат, авиарейсы отменяют

Российские туристы, застрявшие в Объединённых Арабских Эмиратах из-за отмены авиарейсов, уже третьи сутки не могут вылететь домой. По их словам, авиакомпании продолжают переносить или отменять рейсы, а туроператоры не отвечают на запросы и не помогают с размещением и питанием. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы купили путевку с 12 по 15 июня, уже 12 июня Air Arabia перенесла рейс на 5 часов, но в целом долетели хорошо. Обратный рейс должен был быть 15 июня в 9 утра, но рейс отменили. Туроператор сказала, чтобы мы ехали в аэропорт и что к этому времени нас рассадят на другие рейсы. Это был обман. Нам предложили только поменять билеты на 18 июня на 9 утра, но его тоже отменили», — рассказала агентству туристка Кристина.

Она добавила, что в другой гостинице им отказали в проживании и питании из-за переполненности:

«Мы с двумя детьми рискнули взять такси и заселиться в свой же отель. Нас приняли как родных. В свою очередь туроператор предлагала другие отели, но только завтрак или обед, ужин по большой цене, а продлить наш номер они не могли, так как все агрегаторы показывали, что мест в гостинице нет. Нам хватает еще оплатить две ночи - и на этом все. Туроператор пишет о каких-то вывозных рейсах, но нам они неизвестны, нам их не предлагали».

Ещё одна туристка, Александра из Уфы, сообщила агентству, что уже три дня не может попасть домой.

«Мы должны были улететь из ОАЭ 14 числа. Сейчас мы в гостинице, но никакой информации нет. Нам никто ничего не говорит».

Туристка из Москвы Пелагея рассказала, что её рейс, запланированный на вечер 16 июня, также отменили.

«Туроператор не отвечает. Звонила в консульство - там сказали, что они не смогут нас вывезти, и чтобы мы дозванивались до туроператора. В авиакомпанию мы написали несколько писем на электронную почту, и в ответ тишина. Когда пытаюсь им дозвониться, то там идет сброс звонка. Завтра нас выселяют из гостиницы, и как лететь домой, я не знаю. У нас еще одна ночь в отеле оплачена, поэтому в аэропорт поедем завтра. Но со мной еще несовершеннолетний ребенок», — рассказала она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что около 3 тыс. россиян остаются в Объединенных Арабских Эмиратах и не могут вылететь в связи с перебоями в авиасообщении, вызванными временным закрытием воздушного пространства Ирана.