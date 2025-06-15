Около 3 тыс. россиян не могут вылететь из ОАЭ из-за перебоев в авиасообщении

Около 3 тысяч россиян остаются в Объединенных Арабских Эмиратах и не могут вылететь в связи с перебоями в авиасообщении, вызванными временным закрытием воздушного пространства Ирана. Об этом сообщают «Известия».

По информации генконсульства России в Дубае, в общей сложности ситуация затронула порядка 10 тысяч российских пассажиров. Большинство из них уже вылетело или было перенаправлено, однако остаются нерешенные вопросы по около 3 тысячам человек. Около тысячи из них ожидают подтверждения новых вылетов.

В генконсульстве подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с авиаперевозчиками и туроператорами, а также взаимодействуют с МИД России и Росавиацией, чтобы оперативно решать проблему и обеспечить выезд граждан на родину.

Между тем, некоторые пассажиры жалуются на отсутствие поддержки со стороны туроператоров. Пассажирка Ирина, ожидающая вылета в Санкт-Петербург, рассказала, что люди вторые сутки находятся в отеле без обратной связи и точной информации о новых рейсах. По ее словам, все рейсы в Петербург отменены, а людей вывозят только в Москву, Казань и Сочи. При этом, по ее утверждению, турфирма не оказывает помощи, а в ответ на запросы присылает формальные отписки. Размещение в отеле, как уточнила женщина, предоставила авиакомпания Flydubai. Вместе с ней вылета в Петербург ждут около ста человек.

Другая пассажирка, Татьяна, рассказала, что туроператор отказался оплачивать размещение, и ей пришлось доплачивать за отель самостоятельно. Она отметила, что обращалась на горячую линию и к гиду, однако получила лишь общие обещания. По ее словам, отсутствие четкой информации ставит людей в затруднительное положение – срываются рабочие графики и возникают дополнительные расходы. Татьяна также сообщила, что Flydubai выслал ей билет на 18 июня, однако уверенности в вылете у нее нет.