Забегина о 20-летии Общественной палаты РТ: «Общественники скрепили народ и власть»

Ровно 20 лет назад, 11 января 2006 года, была сформирована Общественная палата Татарстана. Уже через две недели прошло ее первое заседание с участием первого Президента РТ Минтимера Шаймиева.

Об истории создания нового общественного института и наболевших вопросах, которые ему удалось решить, «Татар-информу» рассказала экс-директор ЗАО «Эбиволь», а ныне учредитель фонда «Родники мира» Татьяна Забегина. Она сообщила, что создание Общественной палаты РТ в тот момент времени было просто необходимо. В ее первый состав вошли «звезды общественного движения республики».

«Пришли, чтобы реализовывать гражданскую позицию, налаживать диалог общества и власти, яркие, со своими свежими идеями. Люди были замечательные, каждый шел со своим огнем. Руководством Татарстана было принято верное решение о том, чтобы Общественную палату РТ возглавил Ильгиз Хайруллин. Мы помним его любовь к Татарстану и его народу, мягкость, демократичность, умение понять людей», – отметила Забегина.

Татьяна Вениаминовна работала в составе первых двух созывов, а позже – в Общественной палате России. Она сообщила, что члены первого созыва в Татарстане много работали с людьми, выезжали на места по любому звонку и жалобе, боролись с коррупцией.

«Выезжали то пруд защищать, то в школе межнациональный конфликт разбирать, то отставали интересы выселяемой из дома бабушки. Выезжали в районы, рассказывали, что такое Общественная палата, очень много работали с людьми «в поле». Отстаивали интересы детей, инвалидов, защищали животных», – рассказала она.

По словам Татьяны Забегиной, общественники выходили на первые сельхозярмарки, проверяли товар и цены, спорили с перекупщиками.

«Нас слушали и слышали! Нас принимало высшее руководство. В первом созыве выковались лидеры, во втором составе они стали наставниками молодых. Общественная палата скрепила народ и власть», – подчеркнула Забегина, в свое время входившая и в состав Общественной палаты России.

Подробнее о создании Общественной палаты РТ и ее работе в Татарстане читайте в материале «Татар-информа».