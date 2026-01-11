«Очень много работали с людьми „в поле“»: Общественной палате РТ исполнилось 20 лет

20 лет назад, 11 января 2006 года, была сформирована Общественная палата Татарстана. Уже через две недели прошло ее первое заседание с участием первого Президента РТ Минтимера Шаймиева. Об истории создания нового общественного института и наболевших вопросах, которые ему удалось решить, «Татар-информу» рассказали члены первого созыва ОП РТ.





«Мы честно делаем свое дело и хотим, чтобы наша страна процветала»

Член Общественной палаты РТ, лауреат премии Правительства России в области культуры, автор проекта фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов в составе первого созыва ОП РТ был утвержден постановлением Госсовета Татарстана. Он рассказал «Татар-информу», как отстаивал интересы театральных деятелей, работал с молодежным движением «Форпост» и Центром психологической поддержки «Доверие».

«Ильгиз Калимуллович Хайруллин (которого, увы, уже нет в живых) был очень сильным председателем Общественной палаты РТ. У нас было много инициатив. Многое сделано Общественной палатой РТ по борьбе с английской музыкой в местах общественного питания, по сохранению культурного кода нашего многонационального народа. Многое сделано и для того, чтобы прекратился идеологический распад в театральном мире. Институт театра – самый сильный в воспитании души и гражданина», – отметил он.

Дмитрий Александрович участвовал в «первом съезде гражданского общества», на котором Президент РФ Владимир Путин сделал серьезное заявление о том, что сильной Россия может быть только при сильных институтах гражданского общества.

«Общественные организации появляются там, где власть не успевает и есть белые пятна. Они проводят «демократический аудит». Институты гражданского общества помогают власти посмотреть на ситуацию снизу. Задача общественных институтов – информировать власть о происходящих процессах, чтобы принимались верные решения, чтобы идти вперед, развиваться», – заметил Туманов.

Сейчас он входит в состав комиссии по культуре. По словам собеседника информагентства, Общественная палата РТ сегодня также выполняет важное поручение Владимира Путина.

«Нужно сохранять духовный суверенитет. Потеря культурного суверенитета влечет за собой потерю территориального суверенитета. Мы честно делаем свое дело и хотим, чтобы наша страна процветала», – сказал Туманов.

«Отстаивали интересы детей, инвалидов, защищали животных»

Известная многим в Татарстане экс-директор ЗАО «Эбиволь», а ныне учредитель фонда «Родники мира» Татьяна Забегина сообщила, что создание Общественной палаты РТ в тот момент времени было просто необходимо. В ее первый состав вошли «звезды общественного движения республики».

«Пришли, чтобы реализовывать гражданскую позицию, налаживать диалог общества и власти, яркие, со своими свежими идеями. Люди были замечательные, каждый шел со своим огнем. Руководством Татарстана было принято верное решение о том, чтобы Общественную палату РТ возглавил Ильгиз Хайруллин. Мы помним его любовь к Татарстану и его народу, мягкость, демократичность, умение понять людей», – рассказала Забегина.

Татьяна Вениаминовна отметила, что члены первого созыва много работали с людьми, выезжали на места по любому звонку и жалобе, боролись с коррупцией.

«Выезжали то пруд защищать, то в школе межнациональный конфликт разбирать, то отставали интересы выселяемой из дома бабушки. Выезжали в районы, рассказывали, что такое Общественная палата, очень много работали с людьми «в поле». Отстаивали интересы детей, инвалидов, защищали животных», – рассказала она.

По словам Татьяны Забегиной, люди доверяли Общественной палате РТ. «Мы в составе первых двух созывов, как революционеры, бросались в бой с горящими глазами. Если вспомнить только одного ушедшего Владимира Николаевича Шевчука… Одной из важных деталей работы первых созывов было наше участие в законотворческих инициативах. Мы скрупулезно разбирали законы, пытались вносить изменения», – отметила она.

Татьяна Вениаминовна рассказала, как общественники выходили на первые сельхозярмарки, проверяли товар и цены, спорили с перекупщиками.

«Нас слушали и слышали! Нас принимало высшее руководство. В первом созыве выковались лидеры, во втором составе они стали наставниками молодых. Общественная палата скрепила народ и власть», – подчеркнула Забегина, в свое время входившая и в состав Общественной палаты России.

«Общей практикой были выезды в города, райцентры и села»

Почетный член Общественной палаты РТ Юрий Алаев работал в ней с 2006 по 2015 год. Впервые в состав этой организации он вошел по квоте Госсовета РТ.

«Татарстан был первым регионом, сформировавшим собственную Общественную палату, да и федеральная возникла лишь за считаные месяцы до татарстанской. Тогда я задавался вопросом: зачем нужна Общественная палата, когда есть депутаты, народные избранники? Многим обладателям мандатов стало неинтересно возиться с проблемами текущих крыш, очередей в районную поликлинику, разбитых дорог в поселках и тому подобными «мелочами», из которых и складывается повседневный быт», – рассказал Юрий Прокопьевич.

По его словам, Общественная палата взяла на себя бремя налаживания обратной связи – от населения к органам власти, а это достаточно хлопотная работа.

«У нас были ежедневные дежурства членов палаты в специальной приемной, с журналом учета посетителей, запросов в министерства и ведомства, отчетами о сделанном, к нам обращались люди. Кроме того, общей практикой были выезды в города, райцентры и села Татарстана, чтобы выслушать людей, постараться помочь», – отметил Алаев.

В 2005 году в России была принята концепция административной реформы, одной из целей которой стало упрощение доступа граждан, в том числе предпринимателей и бизнесменов, к госуслугам, возник проект «одного окна».

«Сигналов о кавардаке с этой реформой было предостаточно и в почте газеты «Время и Деньги» (главным редактором которой в то время был Алаев, – прим. Т-и). <…> Прикинули план, написали письмо на имя тогдашнего первого вице-премьера Равиля Муратова и руководителя Регистрационной службы РТ Людмилы Кузьминой, какое-то время утрясали детали, и 19 мая 2006 года слушания состоялись», – вспоминает Юрий Прокопьевич.

Комиссия была сформирована, в районах Казани открылись дополнительные офисы по приему документов на регистрацию от населения и юридических лиц.

«Молодежь не придавала большого значения выборам»

Бывший председатель Республиканского совета РОСТО (ДОСААФ) РТ, ныне доцент КГАСУ Радий Зарипов работал сразу в трех созывах Общественной палаты Татарстана. Он рассказал о необходимости ее создания для согласования интересов граждан, общественных объединений, госвласти, местного самоуправления и решения актуальных проблем.

«Руководителем первого созыва был бывший вице-премьер Татарстана Ильгиз Калимуллович Хайруллин. Он внес весомый вклад в развитие Общественной палаты РТ. Я тогда работал в комиссии по патриотическому воспитанию, потому что был кадровым офицером и руководил ДОСААФ РТ», – рассказал Зарипов.

Радий Ринатович активно занимался военно-патриотической работой с молодежными организациями, в том числе с поисковой общественной организацией «Отечество».

«Мы работали в информационном поле с архивами, издавали книги. «Отечество» стало очень популярной организацией, не только у нас в республике, но и в стране. Здесь же был создан информационный центр российского масштаба», – подчеркнул Зарипов.

Общественные деятели участвовали в решении всех злободневных вопросов. В качестве общественных наблюдателей на выборах они проводили разъяснительную работу с молодежью.

«Молодежь старалась не ходить на выборы, не придавала им большого значения. Нашей задачей было заниматься разъяснительной работой, чтобы молодые люди активно участвовали в политических процессах государства», – сказал Зарипов.

Общественная палата республики была одной из первых в стране. В Татарстан часто приезжали перенимать передовой опыт.

«Мы тоже ездили в некоторые регионы. Были в Санкт-Петербурге, изучали их работу, технологические новшества, дистанционную онлайн-работу, которая расширила горизонты сотрудничества между субъектами страны. Республика выделила нам помещение, где можно было проводить круглые столы и другие масштабные мероприятия», – вспоминает Зарипов.

По мнению собеседника «Татар-информа», из общественников вырастают креативные чиновники. Выходцы из Татарстана успешно работали и работают в Госдуме России, занимаются общественной работой на федеральном уровне. К сожалению, многие представители старшего поколения из первого созыва уже ушли из жизни, но общественный институт продолжает работу. Сейчас для Общественной палаты РТ важна работа с ветеранами СВО, организация их трудоустройства и помощь семьям, заключил Зарипов.