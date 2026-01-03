Забег в валенках, «Оле Лукойе» и чайный фестиваль: чем удивит «Кыш фест» в Менделеевске

В Менделеевске идет подготовка к семейному фестивалю «Кыш фест». Сегодня организаторы раскрыли «Татар-информу» подробности.

В парке перед куполом «Атмосфера» развернется уличная сцена. Там выступит театр «Легкие крылья» из Альметьевска с волшебной сказкой «Оле Лукойе». Кроме того, для гостей подготовят интерактивные игры и зимний диджей-сет от Dj Assyuyum.

Главной частью вечера станет чайный фестиваль «Чайлик». Его концепция — знакомство гостей с разными культурами и традициями чаепития. За традиционный татарский национальный колорит на фестивале будет отвечать блинная станция «Мич коймагы».

Как рассказал глава Менделеевского района Роберт Искандаров, программа фестиваля будет очень насыщенной.

«Планируем забег в валенках, катание на ватрушках в зоне «Уен», мастер-классы в зоне «КышАрт», фотозону и ростовых кукол. Гости смогут посетить почту добрых пожеланий «Жылы хат», - сообщил глава района.

Фестиваль пройдет 10 января.