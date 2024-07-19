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Забег «Ночная Казань» соберет более 3 тыс. человек из четырех стран
В забеге «Ночная Казань» 27-28 июля планируют принять участие свыше 3 тысяч человек. Среди прошедших регистрацию не только россияне, но и бегуны из Казахстана, Мьянмы и ЮАР, сообщает мэрия столицы РТ.
В рамках соревнований участников ожидают забеги на дистанции 5 и 10 километров, для детей в возрасте от 3 до 10 лет — 300, 600 метров и 1 километр — для ребят постарше (12-17 лет).
Кроме того, планируется проведение традиционного конкурса костюмов. Победителей ожидают подарки от организаторов.
Легкоатлетическое мероприятие начнется в 18.00 27 июля и завершится в 1.30 следующего дня. На время забега в городе введут ограничения на движение транспорта.
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