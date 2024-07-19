Забег «Ночная Казань» соберет более 3 тыс. человек из четырех стран

В забеге «Ночная Казань» 27-28 июля планируют принять участие свыше 3 тысяч человек. Среди прошедших регистрацию не только россияне, но и бегуны из Казахстана, Мьянмы и ЮАР, сообщает мэрия столицы РТ.

В рамках соревнований участников ожидают забеги на дистанции 5 и 10 километров, для детей в возрасте от 3 до 10 лет — 300, 600 метров и 1 километр — для ребят постарше (12-17 лет).

Кроме того, планируется проведение традиционного конкурса костюмов. Победителей ожидают подарки от организаторов.

Легкоатлетическое мероприятие начнется в 18.00 27 июля и завершится в 1.30 следующего дня. На время забега в городе введут ограничения на движение транспорта.