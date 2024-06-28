Центр столицы Татарстана перекроют на время забега «Ночная Казань»

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Из-за проведения легкоатлетического забега «Ночная Казань» в столице Татарстана в ночь с 27 на 28 июля ограничат движение транспорта по ряду центральных улиц. Об этом со ссылкой на постановление исполкома города сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, с 23.30 27 июля до 00.40 28 июля окажется перекрыто движение по Кремлевской дамбе по направлению от улицы Батурина до улицы Декабристов.

В это же время на улице Декабристов полностью приостановят движение в обоих направлениях от Кремлевской дамбы до улицы Сибгата Хакима.

С 23.30 27 июля до 1.00 28 июля на той же Кремлевской дамбе закроют движение по направлению от улицы Декабристов до Кремлевской набережной.

С 23.00 27 июля до 1.30 28 июля на Кремлевской набережной перекроют движение в обоих направлениях от улицы Батурина до улицы Саид-Галеева.

На этот же период будет закрыто движение в обоих направлениях по улице Батурина от улицы Федосеевская до Кремлевской набережной и по автомобильной дороге от улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы.