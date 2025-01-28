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СВО 28 января 2025 17:40

За январь в Татарстане контракт с Минобороны РФ подписали более 700 человек

Более 700 человек в Татарстане подписали контракт с Министерством обороны РФ с начала 2025 года. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани, подполковник Андрей Козлов.

«В этом году, в Год защитника Отечества, мы темпы не сбавляем. Помогаем всем изъявившим желание подписать контракт и отправиться служить Родине. В январе у нас контракт уже подписали порядка 700 человек», – рассказал он.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в Татарстане увеличили единовременную выплату лицам, заключившим контракт с Минобороны РФ, с 2,2 млн до 2,8 млн руб.

От Татарстана новоиспеченный военнослужащий получит 2,1 млн рублей; от Минобороны РФ – 400 тыс. рублей; от муниципалитетов РТ и предприятий – до 300 тыс. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Условия будут действовать до 1 апреля 2025 года.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.
Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
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#спецоперация #военнослужащие #служба по контракту
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