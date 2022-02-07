За хищение миллионов у клиентов черные риелторы из Казани получили 14 лет колонии на всех

Советский суд Казани вынес обвинительный приговор по делу черных риелторов. Всего в деле 10 потерпевших, общий ущерб следствие оценило в 8 млн рублей.

Организатор преступной группы Руслан Шаймарданов по решению суда получил 3 года и 4 месяца колонии общего режима, а его брат Марат Шаймарданов – 4 года заключения. Юрист Елена Новицкая отправится за решетку на 3 года и 2 месяца, еще один фигурант дела Роберт Халиуллин был приговорен к 3 годам колонии.

Как удалось установить суду, преступная группа действовала с 2012 по 2014 год. Ее участники обманывали пожилых, одиноких, юридически неграмотных или психически нездоровых людей и заставляли их подписывать документы о купле-продаже недвижимости под видом договора займа.

Они создали компанию «Казань-инвест», которая по документам предоставляла займы под залог. Два офиса фирмы работали на Чуйкова и Абсалямова. Для привлечения клиентов мошенники размещали рекламу в соцсетях и СМИ.

Фото: © Алина Файзрахманова

Таким образом, по версии следствия, подсудимые находили юридически безграмотных клиентов, которых вместо договоров займа заставляли подписывать документы купли-продажи их квартир. После продажи квартир настоящих хозяев выселяли силой.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Казани стартовал процесс по делу «черных риелторов». По данным МВД по РТ, трое из пяти подсудимых входили в состав ОПГ «Квартала».