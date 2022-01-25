«Они знали, что подписывают»: в Казани суд приступил к прениям по делу «черных риелторов»
Судебное следствие по делу «черных риелторов» подходит к концу – процесс уже на стадии прений. Всего в деле 10 потерпевших, общий ущерб следствие оценило в 8 млн рублей. На скамье подсудимых пятеро – Марат Адгамов, Елена Новицкая, Роберт Халиуллин и братья Марат и Руслан Шаймардановы.
По версии следствия, преступная группа действовала с 2012 по 2014 год. Ее участники обманывали пожилых, одиноких, юридически неграмотных или психически нездоровых людей и заставляли их подписывать документы о купле-продаже недвижимости под видом договора займа.
Они создали компанию «Казань-инвест», которая по документам предоставляла займы под залог. Два офиса фирмы работали на Чуйкова и Абсалямова. Для привлечения клиентов мошенники размещали рекламу в соцсетях и СМИ.
Таким образом, по версии следствия, подсудимые находили юридически безграмотных клиентов, которых вместо договоров займа заставляли подписывать документы купли-продажи их квартир. После продажи квартир настоящих хозяев выселяли силой.
Организатором преступной группы считается Руслан Шаймарданов. Силовики уверены, что он же разработал схему по поиску наивных пожилых людей, ничего не понимающих в юридических терминах. Новицкая была его заместителем.
Всех участников группы задержали еще в апреле 2017 года. Однако сейчас они не находятся под стражей и самостоятельно прибыли в суд. Во время обысков у них обнаружили электрошокер, бейсбольные биты, наручники. У предполагаемого организатора были найдены незаконное оружие и патроны. У другого задержанного в квартире нашли пять с половиной миллионов рублей.
Помимо этого, в офисах Группы Компаний «Казань-Инвест» во время обысков были изъяты множество расписок о получении займов, договоров залога, купли-продажи квартир, земельных участков, дачных домов.
Сегодня перед судом выступила Елена Новицкая. Женщина заявила, что считает дело сфальсифицированным, а все обвинительные показания, по ее словам, были получены под давлением оперативников. Отметим, что никто из обвиняемых вину не признает, все они утверждают, что их клиенты точно знали, какие документы подписывали.
«Так называемые потерпевшие, в моем понимании, это те люди, которые пытались воспользоваться ситуацией», – высказалась Новицкая.
Она также процитировала допрос одного из свидетелей по делу – сотрудницы Высокогорского МФЦ, которая осуществляла прием документов на регистрацию одной из сделок. По словам женщины, подать соответствующие бумаги могут только сами участники сделки, при этом все документы подписываются в присутствии сотрудника центра.
Ссылаясь на эти показания Новицкая в очередной раз заявила: все участники сделки знали, что подписывали и видели слова «покупатель – продавец».
Однако сами потерпевшие во время допроса рассказывали, что при подписании договоров участники преступной группы старались закрывать бумаги руками или прикладывать сверху другие документы, торопили, нагнетали обстановку.
Как все было на самом деле, разбираться предстоит суду. Прения по делу продолжатся на следующем заседании.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Казани стартовал процесс по делу «черных риелторов». По данным МВД по РТ, трое из пяти подсудимых входили в состав ОПГ «Квартала».