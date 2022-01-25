«Они знали, что подписывают»: в Казани суд приступил к прениям по делу «черных риелторов»

Судебное следствие по делу «черных риелторов» подходит к концу – процесс уже на стадии прений. Всего в деле 10 потерпевших, общий ущерб следствие оценило в 8 млн рублей. На скамье подсудимых пятеро – Марат Адгамов, Елена Новицкая, Роберт Халиуллин и братья Марат и Руслан Шаймардановы.

По версии следствия, преступная группа действовала с 2012 по 2014 год. Ее участники обманывали пожилых, одиноких, юридически неграмотных или психически нездоровых людей и заставляли их подписывать документы о купле-продаже недвижимости под видом договора займа.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Они создали компанию «Казань-инвест», которая по документам предоставляла займы под залог. Два офиса фирмы работали на Чуйкова и Абсалямова. Для привлечения клиентов мошенники размещали рекламу в соцсетях и СМИ.

Таким образом, по версии следствия, подсудимые находили юридически безграмотных клиентов, которых вместо договоров займа заставляли подписывать документы купли-продажи их квартир. После продажи квартир настоящих хозяев выселяли силой.