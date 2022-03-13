За Хакшабановичем и Дрейером: Слуцкий анонсировал уход новых легионеров из «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал уезд из расположения команды легионеров клуба Андерса Дрейера и Сеада Хакшбановича.

По словам наставника казанцев, казанский клуб не ограничится только потерями датчанина и черногорца.

«Я не думаю, что в нашей новой жизни это новости невероятные. Мой прогноз – это все не ограничится только потерей Хакшабановича и Дрейера. Мы общаемся, понимаем ситуацию внутри команды. Но подробности мы пока оставим внутри. Когда какая-то информация будет официальной, мы ее объявим. Это новая реальность, не только мы с ней сталкиваемся. Я уверен, это коснется или уже коснулось практически всех команд РПЛ», – цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

Кроме того, главный тренер «Рубина» поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ростовом» и прокомментировал возвращение Валерия Карпина на тренерский мостик южан.

«Я могу сказать, что с его уходом команда продолжала играть в той же игровой модели, сохраняя те же игровые принципы. Понятно, что личное присутствие человека всегда сказывается положительно на морально-эмоциональном состоянии команды. Наверняка такой же эффект произойдет. Если мы говорим про подготовку и игровую модель, то вряд ли что-то сильно изменится», – заявил Леонид Слуцкий.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, представив, каким будет состав «Рубина», если клуб покинут все иностранцы клуба.

Напомним, игра «Рубин» – «Ростов» состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 14 марта в 19:00 по московскому времени.