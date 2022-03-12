Решаем новый ребус для Слуцкого: каким будет «Рубин» совсем без легионеров

«Рубин» покинули первые легионеры. Дрейер и Хакшабанович применили новую «фишку» ФИФА и обратились в клуб с просьбой приостановить контракты. Теперь представим худшее развитие событий. Как будет выглядеть «Рубин», если клуб покинут все иностранцы? Ответ читайте в материале спортивной редакции «Татар-информа».

«Стоит понимать, что контракты Дрейера и Хакшабановича были не разорваны, а лишь приостановлены» Фото: rubin-kazan.ru

До последнего момента казанский клуб оставался в числе немногих, кого массовый отток легионеров обошел стороной. Потери на себе уже ощутили «Зенит», «Динамо», «Краснодар», «Локомотив», «Ахмат», «Урал», «Арсенал». Теперь настал черед «Рубина». Если учитывать, что к трансферу Ивана Игнатьева в «Рубин» в довесок шел и Егор Сорокин, то накануне клуб лишился двух самых дорогих приобретений за последние 5 лет, начиная с испанской закупки Метшина.

Стоит понимать, что контракты Андерса Дрейера и Сеада Хакшабановича были не разорваны, а лишь приостановлены до лета 2022 года. Проще говоря, остаток сезона оба футболиста проведут в аренде – вероятнее всего, в Дании и Швеции, а затем вновь вернутся в Казань. Но это лишь в теории, а как будет на практике, предсказать невозможно. Данный случай уникален, подобного самовольного ухода из чемпионата ФИФА не позволяла еще никогда.

Представим, что произошло худшее. Уход Дрейера и Хакшабановича стал катализатором, а за ними ушли все остальные легионеры команды (Оливер Абильдгор, Хван Ин Бом, Филип Уремович, Сильвие Бегич, Хвича Кварацхелия, Монтассар Тальби). Каким будет состав команды, составленный исключительно из россиян и белоруса Виталия Лисаковича?

Состав «Рубина» без легионеров Фото: © «Татар-информ» / Дамир Садриев

Центр обороны – самая проблемная позиция

Очевидно, что главной проблемной точкой в случае отъезда иностранцев станет центр обороны. Из российских центрдэфов, способных выйти и сыграть в чемпионате России здесь и сейчас, у «Рубина» имеется разве что Егор Тесленко, да и то с большой натяжкой. На подобном уровне футболист никогда в своей карьере не играл. В пару к Тесленко тянет Константин Нижегородов, но прямо сейчас 19-летний защитник продолжает восстанавливаться после травмы.

Одной лишь парой центральных не обойтись, придется обращаться к молодежной команде. Уже знакомый Степан Суриков и 16-летний Эберт Белорусов в случае чего могут подменить и Тесленко, и Нижегородова.

Что касается флангов обороны, то говорить о каком-то дефиците не приходится. Более того, это самая насыщенная и самая российская позиция «Рубина» вообще. На два амплуа претендуют минимум шесть россиян. Кого-то, например Ломовицкого и Зуева, придется двигать в нападение, вернув прошлогоднюю пару флангов обороны Самошников – Зотов.

«Фланги обороны – самая насыщенная и самая российская позиция “Рубина”» Фото: © «Татар-информ»

С нападающими и вратарями все стабильно

Удивительно, но даже если вслед за Дрейером уедет и Хвича, линия атаки в качестве сильно не потеряет. Грузинского дриблера слева вполне может подменить его бюджетная версия в виде Солтмурада Бакаева, который в нынешнем сезоне забил даже больше Кварацхелии.

Правый фланг в отсутствие лучшего бомбардира «Рубина» достанется Александру Ломовицкому, что фактически и является его профильной позицией. Выйти освежить красно-белый дуэт флангов смогут Александр Зуев и 18-летний талант академии «Зенита» Даниил Кузнецов.

С чем точно не будет никаких проблем, так это с центром нападения. Лучший бомбардир весны в России – белорус Виталий Лисакович по понятным причинам чемпионат России покидать не станет. А помимо Лисаковича в резерве у Слуцкого имеются россияне Герман Онугха и Кирилл Климов. Потенциальные изменения никак не коснутся и вратарской линии.

«С чем точно не будет никаких проблем, так это с центром нападения» Фото: © «Татар-информ»

Проблемы в полузащите сильно переоценены

Если смотреть по именам, то уход Хакшабановича, Ин Бома и Абильдгора – полный крах для полузащиты «Рубина». Но этой весной ни кореец, ни датчанин еще не играли, а команда в их отсутствие победила уже дважды. Не хочется впадать в излишний энтузиазм, но в играх с «Зенитом» и «Ротором» связка Леон Мусаев – Константин Кучаев в центре поля смотрелась пристойно.

В той же игре кубка против волгоградцев за «Рубин» дебютировал Марат Апшацев и за 6 минут проявил себя так, что после игры с «Ахматом» журналисты спрашивали у Слуцкого, почему в центре поля сыграл не он, а Уремович. Не забываем про Михаила Костюкова и ребят из молодежки. Ленар Фаттахов и Денис Михайлов уже имеют опыт игры за основную команду на сборах.

Резюмируя, потенциальное отсутствие легионеров определенно скажется на общем классе команды. Но играть Слуцкому есть кем, команда выглядит очень молодо и перспективно. Посыпать в таком случае голову пеплом точно не стоит. Во-первых, если массовый отток произойдет, то это коснется не только «Рубина». Во-вторых, лига определенно откроет внутреннее трансферное окно, и тогда нарасхват пойдут представители не только ФНЛ, но и чемпионатов Казахстана и Беларуси.

«Коллапс в российском футболе серьезно укрепил позиции Леонида Слуцкого в «Рубине» Фото: © «Татар-информ»

И напоследок – коллапс в российском футболе серьезно укрепил позиции Леонида Слуцкого в «Рубине». Если еще в начале и середине сезона из-за неудачного выступления команды вокруг специалиста постепенно начинали сгущаться тучи, то сейчас стоит признать, что во времена кризиса кадров и отказа иностранцев приезжать в Россию специалиста подобного уровня в Казань не только не привезти, но и не найти. Напомним лишь, что по контракту главному тренеру предстоит работать в «Рубине» еще три года.