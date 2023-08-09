За взятки директора казанского медколледжа отправили под домашний арест на 2 месяца

Сегодня в Советском суде Казани избрали меру пресечения для Зухры Хисамутдиновой. Ее отправили под домашний арест на 2 месяца.

Напомним, Хисамутдинову обвиняют в 4 эпизодах получения взятки на общую сумму в 250 тысяч рублей.

Также следователь отметил, что дома у директора казанского медколледжа следствием найдено 17,5 миллиона рублей.

«В квартире Хисамутдиновой в процессе обыска было обнаружено и изъято порядка 17,5 миллиона рублей наличными. При условии всех дополнительных премий, ежемесячная заработная плата Хисамутдиновой составляет около 100 тысяч рублей. Обнаруженные средства, по мнению следствия, были получены преступным путем», – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По словам следователя, у следствия есть данные о порядка 100 совершенных Хисамутдиновой особо тяжких коррупционных преступлениях.

Обвиняемая Зухра Хисамутдинова сказала, что никаких комментариев давать не будет.

«Идет следствие, будет суд, время все покажет. Сейчас никаких комментариев», – сказала она в суде.

Защита настаивает на том, что деньги, найденные у Зухры Хисамутдиновой дома, это доходы от продажи недвижимости.

Зухра Хисамутдинова попросила у суда меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

Она заявила, что ей необходимо ухаживать за больной 88-летней мамой и ожидающим пересадки костного мозга онкобольным мужем.

Женщину освободили из-под стражи в зале суда.

Зухра Хисамутдинова возглавляет медицинский колледж 25 лет, с 1998 года. Имеет ученую степень доктора медицинских наук и является членом президиума советов директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений ПФО.