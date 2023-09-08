За взятку за сохранение прав осудили экс-начальника ОГИБДД по Бавлинскому району

Бавлинская городская прокуратура поддержала гособвинение по делу в отношении 36-летнего экс-начальника отделения ГИБДД отдела МВД России по Бавлинскому району. Его признали виновным в получении взятки. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В феврале 2023 года сотрудник ГИБДД, находясь на парковке рядом со зданием местного отделения, получил от местного жителя взятку в размере 45 тысяч рублей за сохранение водительского удостоверения. Как оказалось, ранее водителя с признаками алкогольного опьянения остановили автоинспекторы на территории Бавлинского района РТ.

По информации СУ СК РФ по РТ, мужчина попросил помочь забрать со штрафстоянки авто и сделать так, чтобы не забирали его права, которых по решению суда тот был лишен.

Свою вину экс-сотрудник признал частично. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, со штрафом в размере 135 тыс. рублей и лишением права занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет.