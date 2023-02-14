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Происшествия 14 февраля 2023 15:20

Начальника ГИБДД Бавлинского района подозревают в получении взятки

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Начальника отделения ГИБДД ОМВД по Бавлинскому району подозревают в получении взятки. Нарушения выявили оперативники собственной безопасности МВД по РТ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно установлено, что в феврале житель села Николашкино передал незаконное денежное вознаграждение подозреваемому, чтобы его не привлекали к административной ответственности за невыполнение требований водителем о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.

По информации СУ СК РФ по РТ, мужчина попросил помочь забрать со штрафстоянки авто и сделать так, чтобы не забирали его права, которых по решению суда тот был лишен. Сотрудник ГИБДД оценил услуги в 45 тысяч рублей и посоветовал мужчине написать заявление об утере прав, но тот рассказал обо всем в правоохранительных органах.

По материалам, собранным оперативниками, следственными органами было принято процессуальное решение. Если вину сотрудники ГИБДД подтвердят, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Кроме того, он понесет наказание в установленном законом порядке, отметили в пресс-службе МВД по РТ.

#получение взятки #сотрудник гибдд
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