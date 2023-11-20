За выходные в Татарстане инспекторы ГИБДД задержали 18 пьяных водителей

В минувшие выходные автоинспекторы Татарстане задержали 18 водителей с признаками опьянения. Причем трое из них сели в неподобающем виде за руль повторно. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

Госавтоинспекция напоминает: за пьяное вождение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

При повторном нарушении – лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В минувший четверг мы рассказывали, что в Набережных Челнах задержали сразу двух водителей, которые повторно сели за руль пьяными. Так, автоинспекторы остановили автомобиль Volkswagen, которым управлял 33-летний пьяный водитель. Пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался. Выяснилось, что в феврале автолюбитель уже был лишен права управления за нетрезвое вождение.