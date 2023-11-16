За сутки в Набережных Челнах задержали двух водителей, повторно севших пьяными за руль

Накануне в Набережных Челнах задержали сразу двух водителей, которые повторно сели за руль пьяными. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

В районе десяти часов вечера автоинспекторы остановили автомобиль Volkswagen, которым управлял 33-летний пьяный водитель. Пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался. Выяснилось, что в феврале автолюбитель уже был лишен права управления за нетрезвое вождение.

Спустя почти 5 часов был задержан 68-летний водитель отечественного авто, который также был пьян – «Алкотектор» показал 1,123 промилле, что в семь раз превышает допустимое значение. Как оказалось, ранее мужчина уже лишался права управления за аналогичное нарушение.

Нарушителей доставили в отдел полиции, а их автомобили отправили на спецстоянку.

В ведомстве напомнили, что за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде грозит лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.