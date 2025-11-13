За выброс раковины или унитаза в мусорный контейнер нарушителя ждет штраф - юрист

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За выброс старой раковины и другого крупного мусора в уличный контейнер нарушителя ждет штраф до 3 тыс. рублей. Об этом сообщил юрист Михаил Салкин, чьи слова приводит NEWS.ru.

Он напомнил, что с сентября 2025 года в России действуют новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (сокр. ТКО), которые запрещают выбрасывать в стандартные контейнеры мусор, размеры которого больше габаритов мусорного бака.

«За вынос мусора в виде старой раковины в уличный контейнер можно получить штраф… Она относится к крупногабаритным отходам… Твердый мусор, размер которого превышает размеры контейнера или одна из сторон по длине, ширине или высоте превышает 50 см, выбрасывать нельзя. Штраф за нарушение составляет до 3 тыс. рублей», — предупредил юрист.

Салкин добавил, что если человек собрался выкинуть раковину или унитаз, то должен заказать контейнер для такого мусора и оплатить его вывоз.