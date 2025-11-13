Депутат Чаплин назвал самый выгодный месяц для покупки телефонов и другой электроники

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Выгоднее всего покупать технику, например, телефоны, наушники или ноутбуки, в январе, после новогодних праздников. Как правило, именно во второй половине января начинаются специальные распродажи, сказал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, чьи слова приводит RT.

«Покупка электроники в январе, особенно во второй половине месяца, может быть более оправдана с экономической точки зрения по нескольким причинам. Первое – крупные январские распродажи», – отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что размер дисконта может достигать 70%, поскольку продавцы после Нового года начнут стремиться освободить склад от нераспроданных товаров.

Также для извлечения максимальной выгоды от покупок Чаплин советовал планировать покупки заранее и отслеживать цены на товары на сайтах магазинов. Чтобы не пропустить выгодное предложение, можно подписаться на рассылку, резюмировал депутат.