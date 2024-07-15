«Первые песни написал в окопах»: ветеран СВО создал группу из поющих бойцов

Ветеран СВО, солист группы «ДоброБат» Иван Хомяков на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» рассказал о своем участии в спецоперации и о том, как начал писать песни.

Он рос в семье с патриотическими взглядами и с детства хотел стать военнослужащим. Бабушка Ивана была связисткой и дошла до Кенигсберга, а дед – одним из первых десантников-инструкторов.

Иван признался, что был расстроен, когда его не взяли в армию из-за хронической болезни. Когда началась мобилизация, он решил пойти добровольцем, однако и тогда попасть на передовую не получилось. «К ноябрю 2022 года я уже окончательно принял решение, в первую очередь позвонил отцу. Он тогда сказал мощные слова: „Сын, либо со щитом, либо на щите“», — вспомнил военный.

По словам мужчины, супруга не сразу смогла смириться с его решением.

На передовой он получил множество наград, но о своих подвигах говорит неохотно. «Это такие награды, которые выдаются при выполнении боевой задачи, напрямую связанной с угрозой жизни. То есть ты должен был погибнуть, не погиб, задачу выполнил», — отметил гость марафона.

Во время боев Иван был ранен, однако после восстановления вернулся на СВО.

«Стояли тогда под одним из самых укреплённых укрепрайонов ВСУ. Вот большая часть контракта у меня там прошла, потом под конец контракта нас передислоцировали», — рассказал военный.

После этого Иван вернулся домой. Сейчас он работает по профессии и занимается творчеством – создал группу под названием «Добробат». Особенность коллектива в том, что в нем собрались участники спецоперации, которые поют только песни патриотической тематики, которые пишет сам Иван.

Первые песни боец написал в окопах. «В основном все они про боевые действия и про любовь к родине, да и просто про любовь есть», – рассказал автор.

Руководитель группы «Добробат» Валерий Чамрин с гордостью говорит об участнике коллектива. «Иван — это человек с большой буквы, и все те ребята, которые его окружают и меня сейчас окружают, все очень классные пацаны. И когда я общаюсь с ними, у меня такие ассоциации, как будто я общаюсь со своим сыном», — рассказал Валерий Чамрин.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн — в официальном сообществе Республики Татарстан во «ВКонтакте».

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.