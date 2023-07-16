За время Суперкубка в Казани полицейские задержали 196 болельщиков

На состоявшемся в Казани 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена» матче Суперкубка России, который посетили более 40,8 тыс. зрителей, охрану общественного порядка обеспечивали свыше 2,6 тысяч сотрудников полиции.

За различные правонарушения в отделы полиции Казани было доставлено 196 болельщиков. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.

Фото: МВД России по РТ

Всего правоохранителями составлено 156 административных протоколов. Стоит отметить, что больше всего болельщиков привлекли к ответственности за мелкое хулиганство – 114 человек.

По итогам рассмотрения судами 91 материала об административных правонарушениях назначены административные аресты на различные сроки в отношении 59 человек, еще 27 – вынесены административные штрафы. 17 июля данная работа будет продолжена, дополнили в ведомстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в дежурную часть Казанского линейного управления МВД РФ поступило сообщение, что пассажиры электропоезда «Нижний Новгород-Казань» портят имущество, жгут файеры в салоне вагона и нарушают общественный порядок. Когда поезд прибыл в Казань, сотрудники полиции задержали и доставили в территориальный отдел полиции 35 граждан. Все они – болельщики, ехавшие на футбольный матч. Как сообщают в ведомстве, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В результате принятых мер профилактики и слаженных действий полицейских, правоохранителям удалось минимизировать риски совершения более серьезных правонарушений, тем самым предотвратив возможные тяжкие последствия.