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Новости Татарстана и Казани
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На казанском вокзале за нарушение общественного порядка задержали 35 болельщиков
В Казани на железнодорожной станции за нарушение общественного порядка полицейские задержали 35 болельщиков, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Накануне в дежурную часть Казанского линейного управления МВД РФ поступило сообщение, что пассажиры электропоезда «Нижний Новгород-Казань» портят имущество, жгут файеры в салоне вагона и нарушают общественный порядок.
Когда поезд прибыл в Казань, сотрудники полиции задержали и доставили в территориальный отдел полиции 35 граждан. Все они – болельщики, ехавшие на футбольный матч.
В отношении 28 из них были составлены протоколы об административном правонарушении о мелком хулиганстве. Кроме того, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Как стало известно агентству от собственного источника, всего накануне в Казани в полицию доставили 58 болельщиков. Из них, 55 болельщиков ЦСКА и 3 болельщика «Зенита».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Казани состоится матч Суперкубка России по футболу, в котором сразятся клубы ЦСКА и «Зенит». В преддверии этого события МВД Татарстана напомнило болельщикам о правилах, которые есть на стадионе.
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