На казанском вокзале за нарушение общественного порядка задержали 35 болельщиков

Фото: © «Татар-информ» / архив

В Казани на железнодорожной станции за нарушение общественного порядка полицейские задержали 35 болельщиков, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Накануне в дежурную часть Казанского линейного управления МВД РФ поступило сообщение, что пассажиры электропоезда «Нижний Новгород-Казань» портят имущество, жгут файеры в салоне вагона и нарушают общественный порядок.

Когда поезд прибыл в Казань, сотрудники полиции задержали и доставили в территориальный отдел полиции 35 граждан. Все они – болельщики, ехавшие на футбольный матч.

В отношении 28 из них были составлены протоколы об административном правонарушении о мелком хулиганстве. Кроме того, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Как стало известно агентству от собственного источника, всего накануне в Казани в полицию доставили 58 болельщиков. Из них, 55 болельщиков ЦСКА и 3 болельщика «Зенита».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Казани состоится матч Суперкубка России по футболу, в котором сразятся клубы ЦСКА и «Зенит». В преддверии этого события МВД Татарстана напомнило болельщикам о правилах, которые есть на стадионе.