За время рейда приставы в Татарстане арестовали 10 авто должников по алиментам

За время рейда во время акции «Судебные приставы – детям» приставы в Татарстане арестовали 10 автомобилей должников по алиментам. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель главного судебного пристава РТ Елена Варфоломеева.

По ее словам, за 11 дней рейда приставы ограничили в праве выезда за границу почти 900 татарстанцев.

«По 565 исполнительным производствам мы установили место работы должников и вынесли им постановления об удержании из зарплаты», – объяснила Варфоломеева.

Она напомнила, что при задолженности может взыскиваться до 70 процентов от зароботной платы должника.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в этом году приставы взыскали с должников по алиментам более 217 млн рублей, что почти в два раза больше чем в прошлом году.