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Ру Тат
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1 июня 2021  10:23
Гузель Хусаинова

В этом году в РТ приставы взыскали в два раза больше долгов по алиментам чем в прошлом

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В 2020 году приставы взыскали с должников по алиментам более 217 млн рублей, что почти в два раза больше чем в прошлом году. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель главного судебного пристава РТ Елена Варфоломеева.

По ее словам, сейчас на исполнении судебных приставов находится почти 20 тыс. производств. 

«В этом году мы провели тысячи проверок бухгалтерий различных компаний на то, как перечисляются деньги на уплату алиментов. За это несет ответственность бухгалтер, в случае нарушения ему будет грозить штраф от 30 тыс.рублей», – заявила Варфоломеева. 

Замглавы управления напомнила, что к должникам приставы применяют жесткие санкции. В этом году из-за неуплаты алиментов за границу не удалось выехать более 13 тыс. татарстанцам, еще порядка 2 тыс. алиментщиков  ограничены в праве управлять авто.
 

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