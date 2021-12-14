За время операции «Алкоголь» в РТ полицейские нашли 10 тысяч литров нелегального спирта

С 1 по 9 декабря в Татарстане прошла операция «Алкоголь», во время которой сотрудники полиции провели 285 проверок алкогольного рынка и 708 единиц автотранспорта, чтобы выявить торговлю поддельного спирта.

В результате проверок обнаружили более десяти тысяч литров нелегального спирта. Об этом сообщается в пресс-службе МВД по РТ.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Челнах полицейские нашли на арендованной базе более семи тысяч литров контрафактного алкоголя.

За время операции было выявлено семь преступлений по уголовным статьям за незаконное производство, продажу и хранение алкоголя. Также сотрудники полиции пресекли 35 административных правонарушений.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Всего с начала года полицейские провели более 17 тысяч проверок алкогольного рынка. Стражи порядка перекрыли десять каналов поставки контрафактного спиртного, а также прикрыли два незаконных производства.

Подобные операции по выявлению продажи и производства нелегального алкоголя продолжатся.