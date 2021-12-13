В РТ полицейские нашли на арендованной базе более 7 тыс. литров контрафактного алкоголя

Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ с дислокацией в Набережных Челнах вместе с автоинспекторами остановили машину, за рулем которой был 27-летний житель Тукаевского района. Во время осмотра авто в багажнике обнаружили 15 коробок с водкой. Всего в коробках было 198 бутылок по пол-литра каждая без акцизных марок и сопроводительных документов.

После этого полицейские обнаружили на арендованной базе в Челнах около 14 тысяч бутылок контрафактного алкоголя. Общий объем спиртного составил 7112 литров, образцы алкоголя в скором времени отправят на экспертизу.