За время игр БРИКС за помощью к медикам Казани обратились 900 человек

900 человек из числа участников, организаторов и гостей игр БРИКС обратились к медикам в Казани за дни соревнований. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Медицинскую помощь оказывали в соревновательной зоне на объектах Игр силами мобильных бригад, в единых медицинских пунктах (спортсмены и зрители), медики скорой помощи, а также в уполномоченных больницах: в городской больнице № 7 им. М.Н. Садыкова г. Казани, Республиканской клинической больнице, Детской Республиканской клинической больнице, Республиканской инфекционной больнице имени проф. Агафонова, МКДЦ, Республиканской клинической офтальмологическоц больнице, Республиканской стоматологической поликлинике. На базе городской поликлиники № 21 была организована спортивная поликлиника.

Напомним, на объектах Игр работали 23 медицинских пункта, 27 мобильных медицинских бригад, дежурили 30 бригад скорой медицинской помощи.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

Среди обращавшихся за помощью были организаторы соревнований, участники и зрители из России, ОАЭ, Беларуси, Абхазии, Франции, Узбекистана. Пациенты обращались и в скорую, и в стационары, и в поликлиники города.

В частности, 35 участников и организаторов игр БРИКС обратились за помощью в Республиканскую клиническую больницу Татарстана за время проведения соревнований. Врачи РКБ Татарстана помогли пациентам из разных стран с ушибами, вывихами, растяжениями и различными хроническими заболеваниями, сообщили агентству в пресс-службе клиники.