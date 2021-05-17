За воскресенье трое казанцев обратились в скорую, перегревшись на солнце

Трем жителям Казани в воскресенье понадобилась медицинская помощь после перегрева на солнце. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«16 мая на станцию скорой медицинской помощи Казани поступило три вызова к жителям, подвергшимся воздействию высокой температуры, тепловому и солнечному удару», — рассказали в ведомстве.

Помощь медиков понадобилась двоим мужчинам 58 и 63 лет и 35-летней женщине. Все вызовы поступили на станцию скорой после обеда — с 15 до 17 часов.

Фельдшеры приняли решение отвезти в больницу для госпитализации одного из обратившихся, двум другим жителям Казани помощь оказали на месте.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 16 мая в Казани вновь был установлен температурный рекорд.