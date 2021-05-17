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Ру Тат
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17 мая 2021  07:50

В Казани вновь побит температурный рекорд

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16 мая в Казани вновь был установлен температурный рекорд. Максимальные температуры воздуха в столице РТ регистрируются уже третий день подряд, свидетельствуют данные Гидрометцентра республики.

Так, на метеостанциях Казань-опорная и Казань-аэропорт температура составляла 32 градуса, на Казань-Сокол столбики термометров поднялись до отметки в 32,2 градуса.

Предыдущий максимум был зарегистрирован 16 мая 1995 года и составлял 30,2 градуса.

15 мая в Казани был побит рекорд 1898 года, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

температурный рекорд
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